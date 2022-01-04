Adana'da üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde devriye görevi yapan polisler, durumundan şüphelendikleri biri kadın 2 kişiyi durdurdu.
Çelişkili ifadeler veren Ece Y. ve Serdar K'nin üst aramasında hassas terazi, uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika