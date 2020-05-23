Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 31 bin 800 uyuşturucu hap, 8 kilo 700 gram esrar, 94,28 sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 985 lira ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu A.E.A. (35) ve T.M. (25), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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