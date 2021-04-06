Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükmangıt Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, evde 520 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 10 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, mermi, şarjör ve bıçak ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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