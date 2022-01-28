Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli jandarma ekiplerince takibe alındı.
Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 135 yeşil reçeteye tabi hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar kenevir tohumu ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Kaynak: AA
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