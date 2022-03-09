Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

09.03.2022 12:06
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adana'da 1333 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 1333 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste, 1333 uyuşturucu hap ele geçirildi, yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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