Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Zanlıların üst aramasında, ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde 5 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki mevsimlik tarım işçilerinin de arasında olduğu kişilere uyuşturucu satacağı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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