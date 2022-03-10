Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

10.03.2022 12:53
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bazı araçlar ve adreslerde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 23 saksıda ekili halde Hint keneviri, 750 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.

YORUMLAR
500
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan kamyonetteki 3 hırsızlık zanlısı yakalandı Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan kamyonetteki 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:59:11. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement