Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

31.05.2022 09:20
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda M.Y, R.B, T.Ç, E.S, R.M. gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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