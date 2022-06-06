Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap, ruhsatsız bir tabanca, 4 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 20 kartuş ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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