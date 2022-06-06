Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

06.06.2022 10:15
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Adana'da 1 kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 1 kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap, ruhsatsız bir tabanca, 4 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 20 kartuş ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

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