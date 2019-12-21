Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlenmişti.