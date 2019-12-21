Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlenmişti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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