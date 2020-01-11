Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik iki adrese operasyon düzenledi.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki operasyonda 1 kilo 262 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.Ş. (29) gözaltına alındı.

Çamlıbel Mahallesi'nde A.Y'nin üst aramasında 12,59 gram esrar ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklandı, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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