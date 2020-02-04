Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 146 gram bonzai, 13 uyuşturucu hap, 825 gram esrar, 920 gram Afyon sakızı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 71 bin 390 lira ele geçirildi.

Tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü Afganistan uyruklu 12 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, biri Afganistan uyruklu 5'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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