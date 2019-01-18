Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
15 dakika önce
ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2'si kadın 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2'si kadın 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. 15 Ocak günü de Adana ve Mersin
'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2'si kadın 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:23 Kaynak: DHA
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