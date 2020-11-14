Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı
14.11.2020 10:47
Son dakika gelişmesine göre Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 10 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda yakalanan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Kasım'da özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlemiş, 18 zanlıyı gözaltına almıştı.
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