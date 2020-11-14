Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Kasım'da özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlemiş, 18 zanlıyı gözaltına almıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 10 Kasım 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda yakalanan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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