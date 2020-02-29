Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 gün önce düzenlenen operasyonun ardından 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 17'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılanlardan 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 20 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 40 şüpheliye yönelik 25 Şubat'ta 41 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenlenmişti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalanmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Niğde'de koronavirüs şüphesi maske satışlarını artırdı
Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz? Türkiye, şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor! Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu

Son Dakika Haberleri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?
14:20 Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi
13:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar
13:42 Babasının asker olduğunu söyleyen Tuba Ünsal'dan duygulandıran sözler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 16:15:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]