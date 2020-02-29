Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika

Zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılanlardan 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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