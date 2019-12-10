Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı, System.String[]

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 200 gram esrar, ruhsatsız 2 av tüfeği ve tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 104 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 16'sı savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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