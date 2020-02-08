Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.D. ve Y.K. tutuklandı.

Operasyonda 119,66 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 465 lira ele geçirildi, şüpheliler R. B. (23), S.D. (20) ve Y.K. (38) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi ve Pınar mahallelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adana 'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi cezaevine gönderildi.

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