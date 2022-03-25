Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

25.03.2022 09:58
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde yaptıkları denetim sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, sürücü A.A. (43) ile araçtaki A.M. (32) ve M.E'nin (33) üzerini aradı.

Aramalarda M.E'nin iç çamaşırına gizlenmiş 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına alındı.

Zanlılar A.A. ve A.M. ifadelerinde, M.E'nin üzerinde uyuşturucu bulundurduğunu bilmediklerini ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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