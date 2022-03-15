Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı

15.03.2022 10:01
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Mart'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik 11 Mart'ta 3 adrese düzenlenen operasyonda 24,90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika


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