Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

31.05.2022 20:44
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ederek sattıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kozan'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Kozan'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Aydın'da üzerinden uyuşturucu çıkan kişi tutuklandı Aydın'da üzerinden uyuşturucu çıkan kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Uyuşturucu, Hisarcık, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
20:03 Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 21:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement