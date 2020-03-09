Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

6 saat önce

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, System.String[]

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Yenibey ve Karasoku mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 13,76 gram esrar, 2,77 gram eroin, 8,20 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. E.A, O.A, O.S, M.D. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.A. ve O.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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