Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Adana'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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