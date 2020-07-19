Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Narkotik dedektör köpeğiyle evde yapılan aramada, yatak odasında bazaya gizlenmiş 2 kilo 914 gram eroin, 15 gram esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Adrese özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, şüpheliler Abdullah B. (21), Şiyar I. (22), Högür E. (22), Gürkan S. (23) ve Muhammet A. (26) gözaltına alındı.

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