Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde sokaklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 8,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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