Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.C.Ç. (22), M.B. (26), O.B. (27), E.K. (31) tutuklandı, R.B. (51) ve M.Y. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramada, 3 kilo 10 gram esrar ve 444 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Cumhuriyet mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana 'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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