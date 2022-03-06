Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

06.03.2022 09:58

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, adreslerde 137 bin 929 uyuşturucu hap, 130 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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