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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

07.02.2022 09:55
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da düzenlenen operasyonda 17 kilo 150 gram esrar ve 560 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da düzenlenen operasyonda 17 kilo 150 gram esrar ve 560 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları tırı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı kontrol noktasında durdurarak arama gerçekleştirdi.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada tırın dorsesindeki yedek lastiğe gizlenmiş 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü A.T. gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları motosiklette de 560 uyuşturucu hap buldu.

Polis ekipleri, sürücü M.S.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlıdan A.T. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Narkotik, Esrar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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