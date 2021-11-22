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Adana'da uyuşturucu sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

22.11.2021 10:48
Adana'da uyuşturucu sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Sanık S.A. ise savunmasında, hakkındaki iddiaları reddederek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki tanık beyanları da doğru değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.A'nın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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