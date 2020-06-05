Adana'da uyuşturucu sanıklarına 15'er yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 tutuksuz sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen G.Ç, A.A, M.Ç, M.Ö. ve M.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yaptıkları aramada, sanıkların parmak izlerinin tespit edildiği 20 torbada satışa hazır uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde kişisel kullanımı aşacak miktarda uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedilen iddianamede, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.