Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı. Polis Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Yenibey ve Karasoku mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 13,76 gram esrar, 2,77 gram eroin, 8,20 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. E.A, O.A, O.S, M.D. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.A. ve O.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da sıcaklıklar yükseldi, termometreler 32 dereceyi gösterdi
FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Adana'da darp edilip elleri bağlanarak kaçırılmak istenen kişi kurtarıldı Bu yıl ikinci kez gözlemlenen Süper Ay, Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:34:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]