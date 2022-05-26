Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 3 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 3 sanığa hapis cezası

26.05.2022 10:25
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 3 sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki boş araziye sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan 3 sanıktan ikisi 27 yıl 13 ay 15'er gün, diğeri 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki boş araziye sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan 3 sanıktan ikisi 27 yıl 13 ay 15'er gün, diğeri 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar M.Z. ve K.O. ile avukatları katıldı, tutuksuz yargılanan M.I. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki boş araziye sakladıkları sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.Z, K.O. ve M.I'nın fikir ve eylem birliği içinde "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari maksatla bulundurduklarını kaydederek, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi.

Savunmaları alınan sanıklar M.Z. ve K.O, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan M.Z. ve M.I'yı 27 yıl 13 ay 15'er gün hapis ve 56 bin 240'ar lira adli para cezasına çarptırdı.

K.O'ya 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 800 lira adli para cezası veren heyet, M.I. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını, diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 3 sanığa hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 3 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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