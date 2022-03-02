Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

02.03.2022 10:57
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mezarlık çevresinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mezarlık çevresinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık çevresinde gece vakti sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, E.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.Y. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı E.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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