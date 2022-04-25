Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

25.04.2022 11:24
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde A.S. ve F.Ç'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını ve üzerinde, uyuşturucu satışından elde ettiği belirlenen 960 liranın bulunduğunu belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, A.P'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.P, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.P'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

YORUMLAR
500
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

Belediye evleri mahallesi, Uyuşturucu, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
11:12 Köye inen kurt köpeği evin önünde saldırdı
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan'dan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:32:28. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement