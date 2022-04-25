Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde A.S. ve F.Ç'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını ve üzerinde, uyuşturucu satışından elde ettiği belirlenen 960 liranın bulunduğunu belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, A.P'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.P, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.P'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.