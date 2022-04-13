Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis

13.04.2022 12:29
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde gece vakti sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, İ.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.B, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Para Cezası, Uyuşturucu, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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