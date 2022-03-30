Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44160 sokak ve çevresinde gece vakti sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, F.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık F.B. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı F.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.