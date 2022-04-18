Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

18.04.2022 16:07
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.B. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde takside A.O'ya eroin satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, S.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.B, savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika


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