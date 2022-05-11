Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

11.05.2022 10:15
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, Y.Ü'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Y.Ü, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Y.Ü, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Y.Ü'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Para Cezası, Uyuşturucu, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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