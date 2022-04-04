Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi

04.04.2022 13:56
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da park çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da park çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuklu şüpheli A.B. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler A.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 8 Mart Kadınlar Parkı çevresinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle A.B'nin yakalandığı, zanlının üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildiği ve uyuşturucuyu teslim etmemek için polise direndiği de belirtildi.

Şüphelinin, uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedilen iddianamede, A.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan zanlının 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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