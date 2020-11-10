Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

10.11.2020 10:47
Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama, System.String[]

ADANA'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ADANA'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Celal İ., Eren P., Serkan Y., İhsan Y. ve İlhan Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 8,80 gram sentetik kannabinoid ve 41,18 gram esrar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal İ. ve Eren P. tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama
Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama
Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika


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