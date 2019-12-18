Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

6 saat önce

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 30 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu iddia edilen 30 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
15:16 Wikipedia'ya erişim yasağıyla ilgili bireysel başvuru - Son Dakika
15:16 Başkan Çiğdem pazarcı esnafıyla buluştu - Son Dakika
15:16 Vali Yerlikaya: "Ülkemizde şahitlik ettiğimiz çeşitliliği, büyük bir zenginlik olarak görüyoruz" - Son Dakika
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü -2 (EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika
15:16 Kapkaç ve gasp zanlısı 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Son Dakika
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 15:20:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]