Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

7 saat önce

ADANA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu, System.String[]

ADANA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 30 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu iddia edilen 30 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Ceren'in katilinin kaldığı inşaatta uyuşturucu etkili uçucu madde bulunmuş Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu

Son Dakika Haberleri
16:45 BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ "KIZ KAÇIRMA" ÇATIŞMASINDA SANIĞA 31 YIL HAPİS - Son Dakika
16:45 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
16:40 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
16:40 Köprülü kavşağın yüzde 60'ı tamamlandı - Son Dakika
16:40 Şehir içme suyu hattı baştan sona yenilenecek - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 16:48:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]