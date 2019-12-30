Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonuAdana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 24 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu iddia edilen 24 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:29 Kaynak: DHA
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