Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda zanlılardan 17'si yakalandı.

Baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile kurusıkı ile ruhsatsız 3 tabanca ve bu silahlara ait 57 mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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