Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için kent merkezindeki bazı adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı
Alparslan Kuytul, mesaj yayınlayarak bazı siyasetçilere teşekkür etti Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı

Son Dakika Haberleri
14:22 Karamürsel Belediyesinde işçiye büyük zam - Son Dakika
14:22 Kocaeli'de "Köye Dönüş" projesiyle 200 aileye nakliye yardımı yapıldı - Son Dakika
14:22 Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu - Son Dakika
14:21 Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadı - Son Dakika
14:20 İnşaat kazısında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
13:57 Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika
12:23 İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 14:25:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]