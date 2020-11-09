Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 18'i tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 18'i tutuklandı

09.11.2020 16:47
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 18'i tutuklandı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-8 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 43 kilo 503 gram esrar, 264 uyuşturucu hap, 2 kilo 637 gram sentetik uyuşturucu ve 54 gram eroin ele geçirildi, 57 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan 39 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 18'i tutuklandı - Son Dakika


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