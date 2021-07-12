Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

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