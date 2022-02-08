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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

08.02.2022 10:42
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 42,69 gram sentetik uyuşturucu, 2,22 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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