Uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonunda 3 gözaltı

09.03.2022 09:46

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 6 zanlının kimliği tespit edildi.

Ekipler, savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, belirlenen adreslere "gündüz" operasyonu düzenledi.

Uzun namlulu silahlarla operasyona katılan ekipler, belirlenen adreslerde arama yaptı.

Operasyona, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 1134 uyuşturucu hap, 3,52 gram esrar ve 0,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının ise yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz operasyonunda 3 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz operasyonunda 3 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz operasyonunda 3 gözaltı

YORUMLAR
500
Son dakika: Tunceli ve İstanbul'da uyuşturucu madde operasyonu: 5 gözaltı Son dakika: Tunceli ve İstanbul'da uyuşturucu madde operasyonu: 5 gözaltı Adana'da tefeci operasyonu Adana'da tefeci operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gözaltı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'gündüz' operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...
10:17 ABD'nin B planı gün yüzüne çıktı! Rus petrolü yerine, Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşacak
10:12 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi
10:10 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
10:04 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler oldu? Azra gerçekleri öğrenebildi mi?
10:03 Chelsea, kime satılacak? Bitlisli aşiret ağasının rakipleri zorlu çıktı
09:59 Semboller savaşı! Rusların 'Z' sembolüne karşı Ukraynalıların Nazilere mal olan 'kara güneş'i!
09:54 Destan son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Alpagu Han ve Batuga arasında sinir savaşı yaşandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:37:05. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement