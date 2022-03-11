Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonunda 4 gözaltı

11.03.2022 09:38
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonunda 4 gözaltı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki 3 katlı müstakil bir ev ile 2 adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından özel harekat polislerinin de desteğiyle adrese operasyon düzenledi.

Müstakil evin teras katındaki dairede narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile arama yapıldı.

Köpeğin tepki verdiği kıyafetleri inceleyen ekipler, sigara kutusunda 24,90 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Polis, adresteki şüpheliler Y.K. (40) ve O.Y'yi (33) gözaltına aldı.

Zanlı O.Y, gözyaşı dökerek ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Operasyon düzenlenen ikametin çevresinin jiletli telle çevrili olduğu ve pitbull cinsi 2 köpekle korunduğu görüldü.

Öte yandan, 2 adrese düzenlenen operasyonda da 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltındaki 4 zanlı emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'gündüz' operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika
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