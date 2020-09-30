Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli şafak operasyonu - Son Dakika

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacılık' olarak tabir edilen ve sokak satıcılığı yaptığı öne sürülen çok sayıda kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopteri ve drone ile havadan da destek verilen operasyonda özel harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak adreslere girdi. Baskınlarda hakkında yakalama kararı çıkartılan çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak, adreslerde detaylı aramalar yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.